HBO показав тизер перезапуску Пліткарки, а також назвав дату виходу: відео

Сервіс HBO Max представив перший тизер перезапуску серіалу "Пліткарка" (Gossip Girl). Дивіться відео на Радіо МАКСИМУМ, а також дізнайтеся, коли серіал покажуть глядачам.

Дія ребуту відбувається через 8 після подій оригінального серіалу. У центрі сюжету буде нове покоління підлітків з Верхнього Іст-Сайду. Серіал також зосередиться на тому, що за минулі роки змінилися соціальні мережі і сам Нью-Йорк. Дивіться тизер серіалу на Радіо MAXIMUM!

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Пліткарка, дивіться тизер перезапуску популярного серіалу:

Серіал вийде 8 липня 2021 року.

Проєктом займаються автори оригінальної "Пліткарки" Джош Шварц і Стефані Саваж. У перезапуску грають Таві Гевінсон, Томаса Доерті, Елі Браун, Джордан Александер, Емілі Лінд, Евана Мока, Саванну Сміт і Зіон Морено. Крістен Белл повернулася до озвучки голосу Пліткарки.

Оригінальний серіал "Пліткарка" заснований на однойменній серії романів Сесілі фон Зігесар. Шоу вийшло у 2007 році й було шалено популярним. Останній шостий сезон показали у 2012 році.

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