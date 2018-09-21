Дивний пес розвеселив мережу: відеофакт

Користувачів здивувала поведінка собаки, який вирішив використовувати лише задні лапи.

На платформі Reddit користувач з ніком Aarksn поділився відео зі своїм собакою, який дивно поводиться. Допис настільки зацікавив користувачів, що опинився у трендах, адже за 9 годин його побачили більш як 18 тисяч осіб. А все тому, що домашній улюбленець вирішив креативно почухатись об килим, тому почав повзти, використовуючи для руху тільки задні лапи. Зважаючи на підпис автора, собака робить так вже не вперше.

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