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Харукі Муракамі відмовився від номінації на альтернативну Нобелівську премію

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Тепер там буде лише три номінанти - фото 1
Тепер там буде лише три номінанти / Pro-Papers

Японський письменник Харукі Муракамі звернувся до Нової академії, яка заснувала альтернативну Нобелівську премію з літератури, з проханням зняти його кандидатуру з шорт-листа.

Муракамі подякував членам журі за номінацію, але сказав, що йому необхідно зосередитися на листі, не відволікаючись на увагу з боку ЗМІ.

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Нагадаємо, альтернативна академія оголосила шорт-лист премії в кінці серпня. До нього увійшли лише чотири учасники – японець Харукі Муракамі, британець Ніл Гейман, француженка Маріз Конде і канадська письменниця в'єтнамського походження Кім Тхуі. Тепер на альтернативну Нобелівську премію будуть номіновані всього три письменники. Переможця оголосять в жовтні, коли зазвичай називають імена лауреатів Нобелівської премії.

Муракамі відмовився від номінації на альтернативну Нобелівську премію - фото 276552
Муракамі відмовився від номінації на альтернативну Нобелівську премію / rozumnadytyna

Офіційна церемонія відбудеться 11 грудня, а вже на наступний день альтернативну академію розпустять.

Нагадаємо, альтернативна премія з літератури була створена групою шведських діячів мистецтва на знак протесту після того, як Нобелівський комітет оголосив про те, що не вручатиме премію з літератури у 2018 році через скандали з домаганнями.

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Джерело: Reuters
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