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1 вересня Музика Привітання

Харукі Муракамі потрапив до шорт-листа альтернативної Нобелівської премії

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Відомі лауреати альтернативної Нобелівської премії - фото 1
Відомі лауреати альтернативної Нобелівської премії / gettyimages

Після того як Нобелівський комітет оголосив про те, що не вручатиме премію з літератури в 2018 році через скандали з домаганнями, група шведських діячів культури об'єдналася для створення альтернативної премії з літератури на знак протесту.

"В епоху, коли людські цінності все частіше піддаються сумніву, література стає важливою протидією мовчанню та пригніченню", – говорилося в заяві співзасновників премії.

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Тепер альтернативна академія оголосила шорт-лист премії. У ньому всього чотири учасники – японець Харукі Муракамі, британець Ніл Гейман, француженка Маріз Конде і канадська письменниця в'єтнамського походження Кім Тхуі.

Глава журі Енн Полссон, оголошуючи номінантів, назвала Геймана "суперзіркою в спільноті фантастів" і зазначила твори Муракамі "Норвезький ліс" і "Хроніки заводного птаха".

Всього на премію претендували 47 авторів. Переможця оголосять в жовтні, коли зазвичай називають імена лауреатів Нобелівської премії.

Офіційна церемонія відбудеться 11 грудня, а вже на наступний день альтернативну академію розпустять.

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Джерело: BBC
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