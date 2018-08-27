Публічна бібліотека Нью-Йорка перекаже класичні твори за допомогою Instagram

Це має заохотити молодь до читання

Публічна бібліотека Нью-Йорка разом з рекламним агентством Mother намір перетворити класичні літературні твори на анімовані цифрові романи.

Для цього будуть використовувати функцію Instagram Stories. Проект отримав назву Insta Novels.

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Таким чином керівництво бібліотеки хоче залучити молоду аудиторію до книг або хоча б переказати їй сюжети найбільш культових творів.

Допис, поширений The New York Public Library (@nypl) 21 Сер 2018 р. о 3:02 PDT

Insta Novels запустилися 22 серпня на сторінці бібліотеки в Instagram. Першим переказаним твором стала книга "Аліса в країні чудес" Льюїса Керролла.

Як повідомляється, в найближчі місяці за допомогою Instagram Stories будуть переказані твори "Жовті шпалери" Шарлотти Перкінс Гілман і "Перетворення" Франца Кафки.

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