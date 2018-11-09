Harley-Davidson представив перший серійний електробайк

На виставці у Мілані американський виробник мотоциклів Harley-Davidson показав свій перший серійний електричний байк – модель LiveWire.

У компанії прогнозують, що виробництво і продаж електричних мотоциклів почнуться у 2019 році. Крім того, відзначено, що LiveWire отримає повністю регульовану підвіску і системи ABS і стабілізації в базовому оснащенні.

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Байк LiveWire від Harley-Davidson

"Проект Livewire був модельним прототипом, створеним у 2014 році. Ми дозволили справжнім гонщикам тестувати мотоцикл по всьому світу, а після чого зібрали відгуки про особливості мотоцикла. Їх потім використовували для удосконалення розробки нового мотоцикла LiveWire – електричного мотоцикла наступного покоління, який ґрунтується на продуктивності оригінального прототипу", – повідомили в компанії.

Harley-Davidson заявляє, що LiveWire буде не останньою моделлю електричних мотоциклів в лінійці компанії. До 2022 року виробник обіцяє розробити повний модельний ряд електробайків.

Байк LiveWire від Harley-Davidson

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