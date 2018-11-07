Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Aprilia показала новий флагман 2019 модельного року: найпотужніший байк

  • 70
Байк RSV4 - фото 1
Байк RSV4 / motorcyclistonline

Aprilia офіційно представила оновлення для флагманської моделі RSV4 на наступний модельний рік. За словами компанії, спортбайк отримає найпотужніший двигун в своїй історії.

В якості силового агрегату буде встановлено колишній мотор, але його обсяг збільшився з 999 "кубиків" до 1078 куб. см. У ньому будуть використовуватися нові поршні, а також новий блок управління Magneti Marelli 7SM ECU.

І ще: McLaren показав живе відео нового Speedtail

Нова прошивка тепер дозволяє піднімати обороти до позначки в 13 600 об/хв, а максимальна потужність збільшиться до 217 кінських сил. Крім цього байк стане легшим. Тепер його маса в спорядженому стані становить всього 199 кг.

Флагманська модель RSV4 - фото 287404
Флагманська модель RSV4

Для професійних гонщиків буде запропоновано три різновиди трансмісії: Sport, Track і Race. Судячи з усього, вони отримають повністю аналогічне оснащення, але будуть відрізнятися передавальними числами коробки передач, а також співвідношенням гальмівних зусиль.

Проект RSV4 завжди переслідував поставлену мету: бути абсолютно найкращим і швидким безкомпромісним супербайком, який найбільш близький до гоночних байків Aprilia з точки зору продуктивності і ефективності, – зазначила компанія в своїй заяві.

Вартість на Aprilia RSV4 1100 Factory 2019 модельного року не повідомляється.

Читайте також: Американці створили вантажівку майбутнього

Джерело: motorcyclistonline
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1975
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1475
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто