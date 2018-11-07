Aprilia показала новий флагман 2019 модельного року: найпотужніший байк

Aprilia офіційно представила оновлення для флагманської моделі RSV4 на наступний модельний рік. За словами компанії, спортбайк отримає найпотужніший двигун в своїй історії.

В якості силового агрегату буде встановлено колишній мотор, але його обсяг збільшився з 999 "кубиків" до 1078 куб. см. У ньому будуть використовуватися нові поршні, а також новий блок управління Magneti Marelli 7SM ECU.

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Нова прошивка тепер дозволяє піднімати обороти до позначки в 13 600 об/хв, а максимальна потужність збільшиться до 217 кінських сил. Крім цього байк стане легшим. Тепер його маса в спорядженому стані становить всього 199 кг.

Флагманська модель RSV4

Для професійних гонщиків буде запропоновано три різновиди трансмісії: Sport, Track і Race. Судячи з усього, вони отримають повністю аналогічне оснащення, але будуть відрізнятися передавальними числами коробки передач, а також співвідношенням гальмівних зусиль.

Проект RSV4 завжди переслідував поставлену мету: бути абсолютно найкращим і швидким безкомпромісним супербайком, який найбільш близький до гоночних байків Aprilia з точки зору продуктивності і ефективності, – зазначила компанія в своїй заяві.

Вартість на Aprilia RSV4 1100 Factory 2019 модельного року не повідомляється.

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