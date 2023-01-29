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Харчо за 15 хвилин – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво

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Харчо за 15 хвилин – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальну першу страву. Він закликає спробувати харчо. Скуштуйте й ви вдома!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати швидкий варіант харчо.

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Часу завжди так обмаль, згодні? Саме тому пропоную спробувати рецепт знаменитого супу харчо, приготування якого займає всього 15 хвилин. Особисто я люблю більш густий суп харчо, ніж оригінальний рідкий варіант. Зробіть страву рідшою за бажанням, додавши більше води", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • Куряче стегно – 200 г
  • Зира – 3 г
  • Паприка – 3 г
  • Сіль – на смак
  • Перець – на смак
  • Часник – 3 шт.
  • Оливкова олія – 5 мл
  • Цибуля м 20 г
  • Часник – 5 шт.
  • Томати – 150 г
  • Чилі – 10 г
  • Вода – 500 мл
  • Томатна паста – 20 г
  • Ткемалі – 100 г
  • Волоські горіхи – 20 г

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