Харчо за 15 хвилин – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальну першу страву. Він закликає спробувати харчо. Скуштуйте й ви вдома!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати швидкий варіант харчо.

І ще: Як зробити кекс у мікрохвильовці за 5 хвилин: простий рецепт з бананом

Часу завжди так обмаль, згодні? Саме тому пропоную спробувати рецепт знаменитого супу харчо, приготування якого займає всього 15 хвилин. Особисто я люблю більш густий суп харчо, ніж оригінальний рідкий варіант. Зробіть страву рідшою за бажанням, додавши більше води", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Куряче стегно – 200 г

Зира – 3 г

Паприка – 3 г

Сіль – на смак

Перець – на смак

Часник – 3 шт.

Оливкова олія – 5 мл



Цибуля м 20 г

Часник – 5 шт.

Томати – 150 г

Чилі – 10 г

Вода – 500 мл



Томатна паста – 20 г

Ткемалі – 100 г

Волоські горіхи – 20 г

До теми: Ліза Глінська розповіла, як приготувати сирну запіканку