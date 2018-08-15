Характеристики смартфона Motorola P30 з'явилися в мережі напередодні презентації

Напередодні офіційної презентації лінійки смартфонів Motorola P30 на китайському сайті виробника були виявлені рендери та деякі технічні характеристики новинок.

Пізніше сторінка була вилучена, але "скріншоти не горять".

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P30 стане першим смартфоном в модельній лінійці Motorola, оснащеним дисплеєм з вирізом. Він отримав екран діагоналлю 6,2 дюйма зі співвідношенням сторін 19: 9. Дисплей покритий захисним склом з ефектом 2.5D.

Рендери Motorola P30 з'явилися до презентації / gizmochina

Задня кришка Motorola P30 буде напівпрозора / gizmochina

Назва використовуваного процесора не уточнюється. Але передбачається, що це буде чип Snapdragon 636. Апарат несе на борту 6 ГБ оперативної пам'яті та 64 або 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Місткість батареї становить 3000 мАг. Також підтримується швидка зарядка.

Motorola P30 отримає акумулятор на 3000 мАг / gizmochina

Motorola P30 / gizmochina

Подвійна основна камера Motorola P30 / gizmochina

Камера на задній панелі оснащена сенсорами з роздільною здатністю 16 і 5 Мп і доповнена алгоритмами штучного інтелекту для поліпшення якості знімків. Серед іншого згадується підтримка об'ємного звучання Dolby 360, підтримка ігрового режиму з блокуванням дзвінків та повідомлень, наявність напівпрозорої задньої кришки.

Камера Motorola P30 буде підтримувати AI / gizmochina

Motorola P30 покажуть 15 серпня / gizmochina

Motorola P30 матиме спеціальний ігровий режим / gizmochina

Офіційна презентація лінійки смартфонів Motorola P30 (включаючи моделі P30, P30 Play і P30 Note) очікується вже 15 серпня. Ціна базової моделі з 64 ГБ вбудованої пам'яті складе близько $ 290.

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