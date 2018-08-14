Huawei представила Nova 3 у несподіваному кольорі

17 серпня Huawei Nova 3 дебютує в кольорі Acacia Red.

18 липня компанія Huawei представила смартфон Nova 3, який спочатку дебютував в чорному, синьому, фіолетовому і золотом колірних варіантах.

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Тепер китайський виробник підготував до випуску нове забарвлення пристрою. Huawei Nova 3 вже цього тижня почнуть продавати в кольорі Acacia Red. Вартість смартфона становить 2999 юанів ($435).

Huawei Nova 3 дебютує в кольорі Acacia Red

Технічні характеристики червоного Huawei Nova 3 залишаться аналогічними оригіналу. Huawei Nova 3 Acacia Red як і раніше оснастили 6.3-дюймовим дисплеєм із співвідношенням сторін 19.5:9, процесором Kirin 970, 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ флеш-пам'яті, акумулятором ємністю 3750 мАг.

У смартфоні передбачена підтримка графічного прискорення GPU Turbo. Huawei Nova 3 має чотири камери: з лицьового боку розташовані 24-Мп і 2-Мп датчики, а з тилу 24-Мп і 16-Мп датчики.

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