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Характеристики майбутнього бюджетника Samsung Galaxy M21
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Оновлення Samsung серії M у 2020 році продовжується, бо сьогодні з'явилися повідомлення про новий телефон.
Наразі Samsung випустила Galaxy M31, а Galaxy M21 буде анонсований 16 березня в Індії, згідно з повідомленням IANS. У звіті також згадуються деякі ключові характеристики телефону, крім тих, які були злиті через базу даних Geekbench.
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Samsung Galaxy M21 стане наступником торішніх бюджетних смартфонів Galaxy M20. Згідно зі звітом IANS, пристрій буде оснащено 6,4-дюймовим дисплеєм Super AMOLED і величезною батареєю місткістю 6000 мАч, як і у нещодавно випущеному Galaxy M31.
Крім того, список Geekbench Galaxy M21, опублікований кілька тижнів тому, показав, що пристрій буде працювати під управлінням Samsung Exynos 9611 SoC, що функціонує на багатьох бюджетних смартфонах компанії, включаючи Galaxy A50s і Galaxy A51.
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