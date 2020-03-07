Apple повідомила про дефіцит iPhone

У розпорядження агентства Bloomberg потрапила записка для працівників мережі Apple. У ній говориться, що на компанію чекає брак смартфонів на заміну, яка триватиме приблизно 2-4 тижнів.

Схоже, коронавірус завдає ще одного удару по ринку смартфонів, і тепер проблема торкнулася навіть такої компанії як Apple.

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Якщо покупець приносить в магазин несправний телефон, зазвичай компанія намагається здійснити оперативний ремонт – наприклад, поставити інший дисплей. Однак, тепер співробітники не зможуть змінювати деталі, або ж давати під заміну смартфони.

Враховуючи, що Apple співпрацює з китайськими постачальниками, які припинили виробництво через вірус, то все стає на свої місця.

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