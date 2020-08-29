Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Характеристики iPhone 12 Pro Max потрапили у мережу

  • 14
iPhone 12 Pro Max - фото 1
iPhone 12 Pro Max / gsminfo

За кілька тижнів до спеціального заходу Apple, на якому, як очікується, будуть представлені iPhone 12, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max, у твіттері з'явилися скріншоти нібито з офіційного сайту компанії, де розкриваються характеристики флагманського iPhone 12 Pro Max.

Оформлення сайту, шрифт і манера подачі інформації нічим не відрізняються від застосовуваних Apple, що наводить на думку, що перед нами дійсно специфікації майбутнього найпотужнішого смартфона Apple.

І ще: Режисер Ла-Ла-Ленду зняв вертикальну короткометражку на iPhone 11 Pro

На скріншотах можна помітити ряд цікавих особливостей. По-перше, iPhone 12 Pro Max буде працювати на 2 години довше iPhone 11 Pro Max. Крім того, він отримає діагональ 6,7 дюйма з роздільною здатністю 2788 x 1284, це найбільший екран, який Apple коли-небудь застосовувала в своїх смартфонах.

Серед інших нововведень: 16-мегапіксельні камери (модулів як і раніше три, надширококутний, ширококутний і телефото), сканер LiDAR і Високий рівень нічного режиму. Поки неясно, що під цим має на увазі Apple, але у iPhone 11 Pro він позначений просто як Нічний режим.

Характеристики iPhone 12 Pro Max потрапили у мережу - фото 422682

Це цікаво: Ввімкнений iPhone 12 вперше показали у робочому стані

Джерело: ixbt
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
  • 20 серпня, 15:00
  • 2254
Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+)
  • 23 серпня, 18:50
  • 1894
В Україні ми говоримо так: добірка кумедних мемів, які смішні, бо правдиві
  • 26 серпня, 17:40
  • 309
Загрузка...
Новини