Характеристики iPhone 12 Pro Max потрапили у мережу

За кілька тижнів до спеціального заходу Apple, на якому, як очікується, будуть представлені iPhone 12, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max, у твіттері з'явилися скріншоти нібито з офіційного сайту компанії, де розкриваються характеристики флагманського iPhone 12 Pro Max.

Оформлення сайту, шрифт і манера подачі інформації нічим не відрізняються від застосовуваних Apple, що наводить на думку, що перед нами дійсно специфікації майбутнього найпотужнішого смартфона Apple.

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На скріншотах можна помітити ряд цікавих особливостей. По-перше, iPhone 12 Pro Max буде працювати на 2 години довше iPhone 11 Pro Max. Крім того, він отримає діагональ 6,7 дюйма з роздільною здатністю 2788 x 1284, це найбільший екран, який Apple коли-небудь застосовувала в своїх смартфонах.

Серед інших нововведень: 16-мегапіксельні камери (модулів як і раніше три, надширококутний, ширококутний і телефото), сканер LiDAR і Високий рівень нічного режиму. Поки неясно, що під цим має на увазі Apple, але у iPhone 11 Pro він позначений просто як Нічний режим.

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