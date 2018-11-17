Експерти назвали найпопулярніший смартфон у холостяків

Смартфон Huawei Honor став лідером з постачання смартфонів на День холостяків.

На розпродажі на честь Дня холостяків, 11 листопада, експерти помітили високу популярність однієї моделі смартфона.

І ще: День холостяка: лайфхаки, які полегшать вам життя

Смартфон Huawei Honor став лідером з постачання смартфонів на JD.com і на Tmall.com. Ще одним значним досягненням Honor в День холостяків стало те, що бренд перевершив Apple не тільки за обсягом продажів, але і за показником виручки.

Нещодавно представлений Honor Magic 2 став найбільш популярним мобільним пристроєм за обома найважливішими показниками: обсягом поставок і виручці у двох провідних китайських ритейлерів в категорії пристроїв, пропонованих за ціною від 580 до 720 доларів США. Таким чином, Honor показав свою популярність, яка яскраво проявилася саме в День холостяків. Раніше Huawei Mate 20 очолив ТОП-10 потужних смартфонів жовтня.

Експерти назвали найпопулярніший смартфон у холостяків

Читайте також: Зігнувся навпіл: новий iPad Pro 2018 виявився надзвичайно крихким