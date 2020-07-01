Халяви не буде: Microsoft Edge "ламає" YouTube при перегляді без реклами

Microsoft доклала чимало зусиль, щоб вивести свій повністю перероблений браузер Edge на друге місце у світовому рейтингу популярності. Але щось пішло не так: на днях компанія офіційно визнала проблему з додатком, через яку деякі користувачі втратили можливість перегляду відео на YouTube.

У службу підтримки корпорації почали надходити повідомлення про помилку при запуску відео на YouTube.

Це цікаво: Як виглядав перший відеодзвінок, який відбувся 50 років тому

У всіх "потерпілих" на екрані з'являвся напис: "Сталася помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше". Як з'ясувалося, з такою проблемою зіткнулися користувачі, що використовують розширення для блокування реклами AdBlock (в тому числі версію Plus) або "Adblock для Youtube". Примітно, що проблема проявилася тільки в Edge – в інших браузерах аналогічне розширення працює коректно.

Microsoft визнала існування проблеми і заявила, що працює над усуненням несправності. У компанії запропонували користувачам додатка тимчасово вимкнути розширення та продовжити перегляд YouTube без нього, перезавантаживши сторінку.

Є й легальне вирішення цієї проблеми, яке дозволить дивитися відео на YouTube без реклами, завантажувати ролики для перегляду там, де немає доступу до інтернету, а також можливість користуватися сервісом YouTube Music. Для цього слід підписатися на YouTube Premium. Ми рекомендуємо використовувати Сімейний тариф, адже за 149 гривень сервісами можуть насолоджуватися до шести осіб.

Читайте також: У мережу виклали 20 хвилин геймплею довгоочікуваної гри Cyberpunk 2077