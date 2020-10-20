Борат залишив Джиммі Кіммела без штанів під час інтерв'ю: кумедне відео

Комік Саша Барон Коен в образі казахстанського журналіста Бората Сагдієва прийшов на шоу Джиммі Кіммела. Ведучий спробував взяти у нього інтерв'ю, але у процесі залишився без штанів – і не отримав відповідь на жодне зі своїх питань.

Спершу Борат бігав по студії з лупою і сковородою і "бив коронавірус". Потім тикав у Кіммела довгою палицею з прив'язаним до кінця термометром. Іншою палицею Борат підчепив ведучого за ширінку і тягав по студії туди-сюди.

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У другій половині "інтерв'ю" Борат покликав у студію свою доньку Тутар. Та зняла зі стіни фотографію у рамці. Батька цей вчинок захопив, він назвав Тутар прекрасною і дуже жорстокою злодійкою.

Потім Тутар зажадала здерти з Кіммела штани, які їй сподобалися. Ведучий зніяковів і запропонував віддати одяг уже після зйомок передачі, але Тутар наполягла на своєму. Тоді Борат як жест доброї волі зняв з себе штани. Незабаром Кіммел теж залишився без штанів і сховався за диван.

Решту "інтерв'ю" він вів уже звідти. У кінці Кіммел заявив, що вже бачив новий фільм Бората – і залишився в повному захваті. Після цього герой Коена разом зі своєю дочкою покинули студію, спробувавши вкрасти стіл.

Продовження "Бората" вийде вже 23 жовтня на стрімінговому сервісі Amazon Prime. Ось його повна назва: "Наступний фільм про Бората: передача величезного хабаря американському режиму для отримання вигоди колись славним народом Казахстану".

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