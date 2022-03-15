Хакери заволоділи базою даних Роснафти, а ще поклали сайт ФСБ

Хакери з Anonymous заявили, що зламали сервери та вкрали величезну базу даних у німецького підрозділу "Роснафти" – компанії Rosneft Deutschland.

Про це йдеться на сторінці Anonymous у твіттері.

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"Anonymous продовжує атакувати урядові сайти РФ. Цього разу покладено сайт федеральної служби безпеки", – повідомили хакери. Також хакери атакували сайт російського нафтового гіганта Роснафти, заволодівши 20 ТБ даних. Anonymous віддалено стерли дані з 59 айфонів.

Після оголошення кібервійни Кремлю хакерська група Anonymous зламала до 5 березня понад 2,5 тисячі сайтів держструктур, ЗМІ тощо у Росії та Білорусі на знак підтримки України.

Anonymous attacked the Russian oil giant Rosneft. They have 20TB of data, employees have wiped iPhones.



· #Anonymous reached 20 terabytes of data during the massive attack.

· Additionally, Anonymous has remotely wiped 59 iPhones.#OpRussia https://t.co/mp5DvAQcxC — Anonymous • News (@Anonymous_Link) March 15, 2022

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