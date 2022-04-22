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війна

Хакери Anonymous зламали російську інвесткомпанію та злили 211 ГБ даних

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Хакери Anonymous зламали російську інвесткомпанію та злили 211 ГБ даних - фото 1

Анонімні хакери з усього світу й надалі воюють у кіберпросторі. На цей раз вони отримали доступ до електронних листів компанії, яка займається нерухомістю росіян.

Через DDoSecrets хакери виклали в мережу 365 000 електронних листів від російської інвестиційної компанії Accent Capital. Загальної інформації 211 ГБ.

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Ця російська інвесткомпанія займається нерухомістю. Тепер охочі зможуть розібратися, з ким же вони співпрацювали та на які кошти.

Також хакери Anonymous повідомили, що під час кібервійни, яку вони ведуть проти злочинного режиму кремля, їм вдалося отримати доступ до понад 6 ТБ та 6 млн російських документів й електронних листів.

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