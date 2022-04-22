Хакери Anonymous зламали російську інвесткомпанію та злили 211 ГБ даних

Анонімні хакери з усього світу й надалі воюють у кіберпросторі. На цей раз вони отримали доступ до електронних листів компанії, яка займається нерухомістю росіян.

Через DDoSecrets хакери виклали в мережу 365 000 електронних листів від російської інвестиційної компанії Accent Capital. Загальної інформації 211 ГБ.

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Ця російська інвесткомпанія займається нерухомістю. Тепер охочі зможуть розібратися, з ким же вони співпрацювали та на які кошти.

Також хакери Anonymous повідомили, що під час кібервійни, яку вони ведуть проти злочинного режиму кремля, їм вдалося отримати доступ до понад 6 ТБ та 6 млн російських документів й електронних листів.

JUST IN: #Anonymous just leaked via #DDoSecrets 365.000 emails (211 GB) from the Russian real-estate investment firm Accent Capital.



Over 6 TB and 6 million Russian documents and emails leaked by #Anonymous, since declaring 'cyber war' on Kremlin's criminal regime. #OpRussia pic.twitter.com/ZTUgycikCD — Anonymous TV (@YourAnonTV) April 21, 2022

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