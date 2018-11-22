Хакери створили до Чорної п'ятниці 400 клонів AliExpress

Інтернет-шахраї створили 400 сайтів-клонів, які копіюють дизайн популярного китайського маркетплейса AliExpress. Шахраї також зареєстрували доменне ім'я, яке дуже схоже на офіційну назву інтернет-магазину.

Чорна п'ятниця – глобальний розпродаж, який в цьому році почнеться 23 листопада. В акції беруть участь як традиційні ритейлери, так і онлайн-магазини. З 7 по 21 листопада Group-IB зафіксувала 120 тисяч публікацій зі згадуванням Чорної п'ятниці, велика частина яких була розміщена в соціальних мережах – 97%.

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Примітно, що 198 сайтів незаконно копіювали товарні знаки і бренди відомих марок. Скопійовані були також зображення товарів, їхній описи та ціни. Велика частина доменних імен цих сайтів була зареєстрована в серпні 2018 року і мала одного і того ж хостинг-провайдера – ISPIRIA Networks Ltd, що розташований у Центральній Америці.

Шахраї створюють подібні сайти для просування власних товарів і реалізації контрафакту.

Небезпеку також представляють фішингові ресурси, створені для крадіжки грошей та інформації про логіни, паролі та банківські картки. За даними Group-IB, зараз фіксується 1274 фішингових атаки в день.

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