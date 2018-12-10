Хакери повністю зламали нову PlayStation Classic

На початку грудня нинішнього року у продаж надійшла новітня ігрова система Sony PlayStation, яка є покращеною версією оригінальної моделі, випущеної на ринок понад 20 років тому.

Гаджет отримав вдвічі менші габарити, більш просунуте технічне оснащення, роз'єм HDMI для підключення до сучасних телевізорів, а також низку інших особливостей, в список яких входять відразу двадцять встановлених ігор.

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Вчора, 9 грудня, одному з відомих хакерів вдалося повністю зламати консоль Sony PlayStation Classic, про що він повідомив в рамках свого відео на YouTube. Як запевняє розробник, він повністю обійшов систему захисту приставки, отримавши можливість встановлювати будь-які відеоігри, випущені для оригінальної PS понад двадцяти років тому. Розбирати приставку для її злому не потрібно, що є дуже великою перевагою.

Повідомляється, що для встановлення додаткових ігор на Sony PlayStation Classic досить завантажити їх на флешку, після чого підключити її до приставки і повноцінно використовувати без будь-яких обмежень. Не можна не помітити, що прямо "з коробки" на консоль встановлено тільки двадцять відеоігор, причому збільшити їхню кількість офіційним неможливо.

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