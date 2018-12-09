Microsoft працює над новою "легкою" ОС

Корпорація Microsoft працює над новою версією операційної системи Windows, яка буде обмежена у плані функціональних можливостей, але завдяки цьому вона зможе запускатися навіть на бюджетному обладнанні.

Це не нова ідея, адже раніше Microsoft вже робила спроби випуску подібних "полегшених" версій. Можна згадати, наприклад, експерименти з Windows RT або Windows S. Але цього разу буде використовується інший підхід.

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За даними обізнаних джерел, Microsoft має намір створити нову версію операційної системи, яка покликана протистояти Google Chrome OS. При цьому версія Lite стане початковим рішенням операційної системи Core, яка може прийти на зміну довгожителеві Windows 10.

Операційна система підійде для бюджетних пристроїв / Microsoft

Якщо коротко, для Core передбачений інший підхід до структури ОС. Це буде модульна система, яка дозволить Microsoft розробляти єдиний блок ПЗ, до якого потім можна буде додавати окремі елементи і функції відповідно до потреб користувача. Завдяки цьому одна базова ОС зможе використовуватися для обслуговування великої кількості різноманітних пристроїв – від смартфонів початкового рівня до високопродуктивних робочих станцій, що застосовуються для створення мультимедійного контенту. Причому, згадувана вище версія Lite орієнтована на продуктивні планшети та ноутбуки початкового рівня – той сегмент, де зараз активно використовується Chrome OS.

ОС Lite (навіть позбавлена ​​традиційного бренду Windows) буде здатна запускати тільки універсальні додатки Universal Windows Program і прогресивні веб-додатки. Повноцінні настільні ресурсомісткі додатки на зразок Photoshop навряд чи будуть підтримуватися. Такий підхід нагадує систему додатків і розширень Chrome. Щось подібне передбачалося і для Windows RT, але на той момент користувачі і екосистема ще не були готові до таких обмежень. Зараз же багато користувачів цілком комфортно можуть працювати з операційною системою, створеною навколо браузера. Деякі компанії навіть пропонують можливість грати в ресурсомісткі ігри на слабких пристроях, коли фактична обробка геймплея здійснюється на віддалених серверах.

Утім, поки немає відомостей про те, коли Microsoft офіційно анонсує операційну систему Lite для комп'ютерних систем з обмеженими системними ресурсами.

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