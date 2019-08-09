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Хакери можуть правити чужі повідомлення у WhatsApp

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У WhatsApp знйшли вразливості - фото 1
У WhatsApp знйшли вразливості / theverge

Експерти виявили вразливості в месенджері WhatsApp, що дозволяють зловмисникам редагувати повідомлення користувачів. Про це повідомляється в блозі компанії Check Point Research Technologies, що спеціалізується на кібербезпеці.

Під час дослідження було виявлено, що хакери можуть використовувати функцію "цитування" в групових чатах WhatsApp, щоб змінити особу відправника, навіть якщо людина не перебуває в групі.

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Ще одна уразливість в додатку дозволяє змінювати тексти чужих повідомлень в особистому листуванні непомітно для автора.

Всього фахівцями Check Point було виявлено три подібних лазівки в додатку, і компанія повідомила про них керівництво WhatsApp ще в кінці 2018 року, однак дві з них по сьогоднішній день не усунуто розробниками месенджера.

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Джерело: research
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