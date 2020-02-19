Хакери масово атакували користувачів Windows 7

У середині січня Microsoft офіційно припинила підтримку операційної системи Windows 7. Уже через кілька тижнів її користувачі зіткнулися з технічними проблемами і нав'язливим пропозицією компанії оновитися до актуальної версії ОС. Тепер за них взялися хакери.

"Викурювати" користувачів "сімки" взялися творці шкідливого ПЗ. Експерти компанії Webroot відзначили рекордне зростання числа вірусів, націлених на ПК під управлінням застарілої операційки Windows 7.

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Під час дослідження аналітики компанії вивчили понад 37 мільярдів посилань, 842 мільйони доменів, 4 мільярди IP-адрес, а також 31 млн активних мобільних додатків. Згідно з опублікованим звітом, 93,6% проаналізованих шкідливих програм були "націлені" на платформу Windows 7, що стало рекордним показником за всю історію спостережень.

Зафіксоване зростання числа експлойтів для застарілих версій Windows склало 360%, при цьому велика частина припала саме на Windows 7. Відзначено також значне збільшення кількості заражених пристроїв, що належать рядовим користувачам, а не компаніям – у два рази. 35% "постраждалих" комп'ютерів піддавалися зараженню вірусом два і більше разів; 10% зіткнулися з загрозами понад шести разів.

За словами експертів, з огляду на припинення офіційної підтримки з боку Microsoft і той факт, що "сімка" більше не буде отримувати оновлення безпеки для домашніх ПК, надалі ситуація може лише погіршитися.

А яка версія Windows стоїть на вашому комп'ютері?

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