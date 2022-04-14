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війна

Хакери Anonymous злили дані "Роснефть" та "Газпром"

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Хакери Anonymous злили дані "Роснефть" та "Газпром" - фото 1

Anonymous отримали доступ до російських компаній "Technotec" та "Gazprom Linde Engineering", які безпосередньо мають зв'язок з "Газпромом" та "Роснефтью". У мережу виклали понад 1100 ГБ інформації.

Міжнародна команда Anonymous, яка працює з хакерами з усього світу, на цей раз отримала доступ до електронних листів щодо російської нафти та газу.

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Anonymous спричинили черговий витік російських документів у мережу Інтернет. Їм вдалося отримати доступ до 768 000 нових електронних листів, а це 728 ГБ. Дані отримали від Gazprom Linde Engineering. Це компанія, яка спеціалізується на проєктуванні газо- та нафтохімічних переробних установок та нафтопереробних заводів. Також відомо, що клієнтами Gazprom Linde Engineering є Газпром, Газпром Інвест, Газпром нафта, Linde, Новатек, Татнефть, China National Chemical Engineering, Sojitz та RusChemAlliance.

Також Anonymous вилив 495 000 нових електронних листів від російської фірми Technotec, а це 440 ГБ. Ця компанія надає послуги нафтогазових родовищ таким компаніям, як Роснефть і Газпром нафта.

Хакери Anonymous злили дані 'Роснефть' та 'Газпром' - фото 503221

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