Хакери Anonymous зламали сервери російського уряду: у мережу виклали 700 Гб даних

Хакери в черговий раз зламали російські сервери, на цей раз кіберудар завдали російському уряду. Тепер у мережі є доступ до понад 700 Гб інформації.

У твіттері повідомляють, що DDoSecrets опублікував понад 700 ГБ даних російського уряду. Серед цієї інформації є понад 500 000 електронних листів.

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Найбільше листів належать Міністерство культури росії – 230 000 електронних листів об'ємом 446 ГБ. У цих даних йдеться про визначення державної політики росії щодо мистецтва, кінематографії, архівів, авторського права, культурної спадщини та цензури.

BREAKING: Over 700GB of Russian government data leaked. This data includes more than 200,000 emails from the Ministry of Culture of the Russian Federation. — Anonymous (@LatestAnonPress) April 11, 2022

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