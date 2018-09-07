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Хакерам вдалося отримати доступ до клієнтської бази British Airways

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Жертвами стали понад 300 тисяч пасажирів - фото 1
Жертвами стали понад 300 тисяч пасажирів / aviationbusinessme

Жертвами зловмисників стали 380 000 пасажирів, які купували квитки через сайт ba.com та мобільний додаток авіакомпанії.

У British Airways заявили, що атака хакерів тривала з 21 серпня по 5 вересня, пише SkyNews. Всі, хто в цей період бронював і купував квитки на сайті компанії або через її мобільний додаток, стали жертвами шахраїв.

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Зловмисники отримали імена 380 тисяч клієнтів, їх e-mail, домашні адреси й інформацію про платіжні картки. Водночас паспортні дані та відомості про подорожі залишилися в безпеці.

Зловмисники отримали дані 380 тисяч клієнтів - фото 274757
Зловмисники отримали дані 380 тисяч клієнтів / proglib

Як тільки атака була розкрита, British Airways зв'язалася з постраждалими клієнтами, відправивши кожному лист з рекомендаціями.

"Нам дуже шкода, але ви, ймовірно, стали жертвою шахраїв, – йдеться в листі. – Ми радимо вам зв'язатися з вашим банком і дотримуватися їхніх рекомендацій щодо блокування кредитних карт. Прийміть наші найглибші вибачення за турботу і незручності, викликані цією злочинною діяльністю".

Поліція вже почала розслідування, а перевізник пообіцяв оперативно оновлювати інформацію про інцидент на своєму сайті.

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Джерело: Sky News
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