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Хакер виставив на продаж облікові дані керівників великих компаній

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Зловмисник продає дані керівників вищої ланки - фото 1
Зловмисник продає дані керівників вищої ланки

Схеми комп'ютерного шахрайства поширюються не тільки на рядових користувачів. Окрім крадіжки коштів з рахунків жертв, хакери заробляють продажем облікових даних – у тому числі високопоставлених співробітників великих організацій.

Так, зловмисник виставив на продаж комбінації адрес електронної пошти та паролів для облікових записів Office 365 і Microsoft, які належать керівникам вищої ланки.

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Дані для доступу до облікових записів сотень високопоставлених співробітників засвітилися на одному з "підпільних" хакерських форумів. Залежно від компанії та посади користувача вартість інформації для доступу до електронної пошти варіюється від $ 100 до $ 1500.

За твердженням шахрая, власниками зламаних облікових записів стали керівники високих рівнів, а також бухгалтери низки компаній у США, Великій Британії та інших країнах. Фахівці з кібербезпеки порталу ZDNet отримали "тестові" зразки таких даних і змогли підтвердити їх достовірність.

Хакер виставив на продаж облікові дані керівників великих компаній - фото 437370
За дані просять від 100 до 1500 доларів США

Останнім часом BEC-шахрайство (Business E-mail Compromises), що полягає в атаках на корпоративні ресурси, стало дуже поширеним. Відповідно до джерела, надійніший захист даних від несанкціонованого доступу можна забезпечити, використовуючи двофакторну аутентифікацію (2FA).

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Джерело: Slash Gear
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