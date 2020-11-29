Чорна п'ятниця у США: американці витратили рекордну суму на інтернет-покупки

Жителі США витратили рекордні 9 мільярдів доларів на онлайн-шопінг в чорну п'ятницю. Такі дані надала компанії Adobe Analytics, яка аналізує інформацію від 80 зі 100 найбільших американських торгових мереж.

Торік цей показник склав 7,4 млрд доларів, в 2018 році – 6,2 млрд доларів. Як констатують дослідники, зростання інтересу до інтернет-магазинів обумовлений тим, що в багатьох штатах через пандемію діють обмеження на роботу звичайних торгових точок.

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Найбільшим попитом у пройдешню чорну п'ятницю користувалися мобільні пристрої та різна побутова техніка. У порівнянні з минулими роками значно знизився інтерес покупців до ювелірних виробів і взуття.

Згідно з оцінками Adobe Analytics, у прийдешній 30 листопада кіберпонеділок американці витратять на онлайн-покупки від 10,8 млрд до 12,7 млрд доларів. Якщо прогноз виправдається, то це також стане новим рекордом.

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