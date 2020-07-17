Хайп потребує жертв: зйомка для TikTok закінчилася викликом рятувальників (епічне відео)

Блогерка намагалася зняти ролик для TikTok на дитячих гойдалках і змушена була просити допомоги у рятувальників. Курйозні кадри з'явилися на YouTube-каналі SWNS.

Інцидент стався з 14-річною дівчиною з Великобританії. Вона розважалася на гойдалках, призначених для дітей до чотирьох років, знімаючи при цьому відео. Коли підліток спробувала встати, то виявилося, що вона застрягла.

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Мати блогерки і її сусіди намагалися звільнити дівчину, але змушені були викликати бригаду рятувальників. Пожежники зняли сидіння гойдалки, а потім намазали ноги дівчини рідиною для миття посуду.

Мати підлітка зазначила, що в юності також застрявала на гойдалці, як і її дочка. Також жінка підтримала дівчинку, зазначивши, що тепер вона точно стане популярною на місцевій пожежній станції.

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