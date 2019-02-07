Хайді Клум з'явилася на публіці з екстремальним декольте: відео

Супермодель Хайді Клум відвідала звану вечерю amfAR Gala у Нью-Йорку, на яку одягнула відверте вечірнє вбрання, максимально оголивши пишні груди.

Для виходу у світ 45-річна німецька модель Хайді Клум обрала сукню кольору металік від Paolo Sebastian з екстремальним декольте і бахромою, завдяки якій гості могли насолоджуватися стрункими ніжками та пишними грудьми зірки.

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Природний макіяж і укладка з елементами легкої навмисної недбалості довершили її образ.

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