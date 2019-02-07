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Ангел Victoria's Secret розхвилювала мережу відвертим фото (18+)

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Ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс показала пружні сідниці - фото 1
Ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс показала пружні сідниці / InStyle

Популярна модель та ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс потішила прихильників відвертим фото зі зйомок. Красуня вкотре похизувалась апетитними формами у білизні бренду.

28-річна американська топ-модель Жасмін Тукс підкорює своєю красою не лише з подіумів та відомих глянців, а й на власному профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 3,4 млн фанатів. Там юна зірка ділиться майже всі, що трапляється у її житті: від зйомок і світських заходів до кадрів звичайних буднів.

І ще: У шкірі та на спорткарі: Rihanna похизувалась формами

Нещодавно Жасмін знову активно повернулась до роботи і вже встигла потішити свіжим фото зі знімального майданчика. На світлині Тукс позує у мереживній білизні Victoria's Secret та демонструє струнке та підтягнуте тіло. Тут спекотно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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