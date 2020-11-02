Хайді Клум зняла короткометражку про Хеловін з туалетним папером: кумедне відео

Легендарна німецька топмодель Хайді Клум зняла короткометражний фільм про Хеловін. Цього року всі звичні вечірки до наймоторошнішого дня у році були скасовані, тож королева страшних костюмів вирішила направити свій креатив у створення кіно.

У своєму короткому фільмі Хайді Клум зняла власних дітей і чоловіка. Все вийшло у найкращих традиціях західних хоррорів. Своє творіння зірка опублікувала на сторінці в Instagram.

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У ролику щаслива сім'я на кухні обговорює 2020-й рік і Хеловін. Раптово моделі приходить в голову нарядити своїх рідних в мумії. Для цього вона використала всі запаси туалетного паперу. І дуже даремно.

"У цьому році Хеловін змінився, але це не повинно заважати нам проявляти творчий підхід вдома. Будьте обережні і проводьте час з сім'єю", – підписала Клум своє відео.

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