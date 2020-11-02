Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Олександр Усик

Хайді Клум зняла короткометражку про Хеловін з туалетним папером: кумедне відео

  • 36
Хайді Клум - фото 1
Хайді Клум / instagram

Легендарна німецька топмодель Хайді Клум зняла короткометражний фільм про Хеловін. Цього року всі звичні вечірки до наймоторошнішого дня у році були скасовані, тож королева страшних костюмів вирішила направити свій креатив у створення кіно.

У своєму короткому фільмі Хайді Клум зняла власних дітей і чоловіка. Все вийшло у найкращих традиціях західних хоррорів. Своє творіння зірка опублікувала на сторінці в Instagram.

І ще: Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+)

У ролику щаслива сім'я на кухні обговорює 2020-й рік і Хеловін. Раптово моделі приходить в голову нарядити своїх рідних в мумії. Для цього вона використала всі запаси туалетного паперу. І дуже даремно.

"У цьому році Хеловін змінився, але це не повинно заважати нам проявляти творчий підхід вдома. Будьте обережні і проводьте час з сім'єю", – підписала Клум своє відео.

Читайте також: Емілі Ратажковскі повторила легендарне фото вагітної Демі Мур

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чоловіча фланелева сорочка: 20 комфортних моделей для дому, роботи та подорожей
  • 25 жовтня, 19:21
  • 194
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 16:22
  • 492
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2617088
Загрузка...
Новини