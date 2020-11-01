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Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+)

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Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Заїра Серрано, – гаряча та розкута спортсменка, яка є чемпіонкою Італії з фітнесу.

У цей осінній недільний вечір зігріє чергова гаряча добірка від Радіо МАКСИМУМ. Чемпіонка Італії з фітнесу Заїра Серрано не дає спокою чоловікам по всій планеті, а її відверті кадри перехоплюють подих і несамовито пришвидшують серцебиття. Зараз переконаєшся сам!

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Струнка і засмагла красуня регулярно публікує у мережі сексуальні знімки. У кадрі Заїра позує і у власній спальні, на пляжі і навіть на вулиці. Її сторінка в Instagram забита безліччю пікантних фото, адже спортсменка абсолютно не соромиться своїх неосяжних форм.

Гаряча брюнетка вибирає для зйомок відверту білизну, яка ледь в силах прикрити її "заборонені місця". А на багатьох знімках дівчина і зовсім позує голяка. Красуня не комплексує і з легкістю роздягається перед камерою. І ось найспокусливіші кадри, насолоджуйся:

Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+) - фото 433048

Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+) - фото 433049

Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+) - фото 433050

Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+) - фото 433051

Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+) - фото 433052

Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+) - фото 433053

Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+) - фото 433054

Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+) - фото 433055

Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+) - фото 433056

Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+) - фото 433057

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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