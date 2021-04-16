Хайді Клум у білосніжному наряді підкорила мережу

З приходом тепла у наш модний гардероб вриваються світлі відтінки. Серед них, звісно ж, і білий. Як стильно носити його навесні 2021? Сьогодні це покаже модель Хайді Клум.

47-річна німецька супермодель Хайді Клум знову потрапила до об'єктивів папараці, коли прямувала на зйомки шоу America's Got Talent, де разом з акторкою Софією Вергарою є суддею. Про це пише laineygossip.

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Клум обрала для виходу аутфіт в білих відтінках. На моделі був молочно-білий комбінезон з великими накладними кишенями на штанях і до нього Хайді підібрала білі ботильйони на шпильках і білу сумку.

Свій білосніжний лук знаменитість доповнила білими аксесуарами: масивними сережками, декількома перснями і сонцезахисними окулярами в білій оправі. Біляве волосся Гайді було накручене, а на обличчі натуральний макіяж і легка усмішка.

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