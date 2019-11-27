Хайді Клум розбурхала шанувальників голим фото (18+)

Німецька супермодель і актриса 46-річна Хайді Клум підкорила мережу інтимним фото. Екс-супермодель показала пікантне фото з ліжка. Користувачі захоплювалися її тілом.

На свіжому кадрі Хайді Клум позувала в ліжку, сидячи спиною до камери. Видно, що на тілі зірки немає бюстгальтера, а частина її оголених грудей потрапила в кадр. Екс-модель розпустила волосся і запустила в них одну долоню. У коментарі красуня побажала всім доброго ранку.

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Підписники Клум позитивно відреагували на інтимний знімок зірки. Вони відзначили, що хотіли б так само виглядати у її віці, і високо оцінили її сексуальність.

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