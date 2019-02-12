Хайді Клум чекає дитину від свого молодого нареченого, – ЗМІ

Відома 45-річна німецька супермодель Хайді Клум вагітна від свого коханого – 29-річного гітариста рок-групи Tokio Hotel Тома Каулітца.

Про це повідомив дизайнер Вольфганг Йооп в інтерв'ю для видання RTL. За його словами, молодий наречений сам повідомив йому цю приголомшливу новину.

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"Це буде наступна німецька топ-модель", – зазначив дизайнер.

Варто згадати, що якщо новина виявиться правдивою, то німецька супермодель стане мамою вже вп'яте, однак цей малюк буде першим для її коханого.

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