Хайді Клум показала серію гарячих архівних знімків

Німецька супермодель і актриса Хайді Клум похизувалася спокусливими архівними фотографіями перед своїми підписниками в Instаgram.

На знімках Клум з'явилася в купальнику золотистого кольору, що максимально підкреслює її ідеальну фігуру. Перед фотографом дівчина позувала із зухвалим поглядом, який ще сильніше підкреслив її карколомний образ.

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Користувачі очікувано були у захваті від цих фотографій. Багато хто звернув увагу не стільки на форми Клум, скільки на її незвичайну зачіску. Про свої враження від знімка користувачі написали в коментарях, а також не поскупилися й на лайки.

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