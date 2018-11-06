53-річна Елізабет Херлі роздягалась на камеру

Відома акторка Елізабет Херлі знову зваблює прихильників своїм ідеальним тілом. Хто сказав, що лише молодь може бути у чудовій формі?

53-річна англійська акторка та модель Елізабет Херлі встигає не лише активно працювати над власними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад мільйон осіб, і це не дивно, адже вона намагається ділитись своїми буднями та зйомками. Нещодавно Ліз вкотре нагадала, що їй не потрібно готуватися до літа, адже вона й так чудово виглядає у бікіні. Погоджуєтесь?

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