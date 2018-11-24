Хайді Клум поділилася романтичним знімком з юним бойфрендом

Супермодель Хайді Клум вже знайшла заміну екс-бойфренду і тепер знову щаслива у нових відносинах. На цей раз обранцем 45-річної Клум став 29-річний Том Каулітц, з яким знаменита красуня проводить весь свій вільний час.

Так, напередодні Дня подяки Клум вирушила у теплі краї, взявши з собою лише своїх дітей і, звичайно ж, улюбленого чоловік. Про це стало відомо завдяки знімку в Instagram, яким поділилася Хайді. На фото вона позує в обіймах Тома і виглядає молодо і дуже щасливо.

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До слова, судячи з коментаря до фото, знімок зробив син Клум – Генрі, за що і отримав подяку від матері у мережі.

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