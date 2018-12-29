Хайді Клум поділилася пікантним знімком з молодим нареченим

Німецька супермодель Хайді Клум показала інтимний знімок з нареченим Томом Каулітцем у новому статусі.

Знаменита німецька супермодель Хайді Клум, яка днями оголосила про заручини зі своїм коханим, гітаристом групи Tokio Hotel Томом Каулітцем, поділилася з шанувальниками першим спільним фото з ним у новому статусі. Гарячий знімок 45-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

До слова: Хайді Клум оголосила про заручини зі своїм 29-річним обранцем

На чорно-білому фото Хайді і Том ніжаться в ліжку. Модель притискається до нареченого, а він обіймає її рукою. На знімку також видно ніс і лапу собаки, що визирають з-під ковдри.

"Блаженство", – підписала допис Клум.

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