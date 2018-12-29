Джаред Лето став спокусливим Сантою

47-річний Джаред Лето вразив прихильниць ідеальним тілом.

Популярний співак, фронтмен групи 30 Seconds To Mars Джаред Лето перетворився на сексуального Санта-Клауса. Пікантне новорічне фото артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Для знімка Лето приміряв червону шапку з білою облямівкою і написом "Щасливого Різдва". Музикант розпустив волосся і вирішив не одягати футболку. Шанувальниці захопилися ідеальним пресом співака, який, до речі, 26 грудня відзначив своє 47-річчя. Знімок за день зібрав майже 570 тисяч лайків.

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