Хайді Клум оголосила про заручини зі своїм 29-річним обранцем

Відома 45-річна німецька супермодель Хайді Клум виходить заміж за свого коханого – 29-річного музиканта групи Tokio Hotel Тома Кауліца. Про це свідчить фото, опубліковане на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram.

Так, модель Хайді Клум оприлюднила зворушливе фото, де вона щасливо посміхається в обнімку зі своїм обранцем. Найпомітніша деталь на знімку – масивна обручку на безіменному пальці. Крім того, Клум недвозначно підписала фотографію: "Я сказала "так"".

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Варто згадати, що заручини коханих також була милою і романтичною. Том і Хайді зараз відпочивають у Діснейленді. Відомо, що зіркова пара зустрічалася до заручин менше року – вони разом з березня 2018 року.

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