Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Хайді Клум оголосила про заручини зі своїм 29-річним обранцем

  • 39
Хайді Клум і Том Кауліц - фото 1
Хайді Клум і Том Кауліц / Instagram

Відома 45-річна німецька супермодель Хайді Клум виходить заміж за свого коханого – 29-річного музиканта групи Tokio Hotel Тома Кауліца. Про це свідчить фото, опубліковане на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram.

Так, модель Хайді Клум оприлюднила зворушливе фото, де вона щасливо посміхається в обнімку зі своїм обранцем. Найпомітніша деталь на знімку – масивна обручку на безіменному пальці. Крім того, Клум недвозначно підписала фотографію: "Я сказала "так"".

І ще: Майлі Сайрус вийшла заміж: з'явилися перші кадри

Варто згадати, що заручини коханих також була милою і романтичною. Том і Хайді зараз відпочивають у Діснейленді. Відомо, що зіркова пара зустрічалася до заручин менше року – вони разом з березня 2018 року.

Читайте також: У шапці Санта-Клауса: Роналду привітав усіх з Різдвом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Макіяж на Новий рік 2019: ідеї модного мейкапу з фото і відео
  • 21 грудня, 18:20
  • 820
Привітання з Новим роком 2019: новорічні вітання і побажання українською
  • 22 грудня, 13:15
  • 5980
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 938743
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз