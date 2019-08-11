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Хайді Клум і Том Каулітц показали фото з медового місяця

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Хайді Клум і Том Каулітц - фото 1
Хайді Клум і Том Каулітц / instagram

Хайді Клум і Том Каулітц вирішили провести медовий місяць в Італії. У своєму Instagram німецька модель показала серію фотографій, на яких вони з Томом позували під час катання на водному скутері.

На нових знімках Хайді Клум і Том Каулітц веселяться на водній атракції, катаючись на скутері. Пара виглядає закоханою і дуже щасливою. Крім цього, Хайді поділилася з шанувальниками роликом, яке було зняте під час того, як пара спускається з надувної гірки прямо в море.

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Також днями італійська поліція виписала знаменитостям штраф на суму 6 тисяч євро за те, що ті купалися у водах Блакитного грота, що заборонено законом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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