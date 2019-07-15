Хацкевич назвав головну проблему Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів, кого не вистачає команді. А також поділився думками щодо молодих талантів клубу.

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич розповів, кого не вистачає команді.

І ще: Зінченко представив нову форму Манчестер Сіті (відео)

Хацкевич наголосив, що команду поки не доукомплектовано. "Хотілося б ще, щоб в атакувальній лінії з'явилася конкуренція. Адже є проблеми у того ж Русина зі спиною. Він не завжди може працювати на максимальних своїх зусиллях із 100% готовністю. Тому в атаці ми потребуємо посилення", – заявив Хацкевич.

Олександр Хацкевич

При цьому, нагадаємо, раніше Хацкевич відмовився від послуг героя молодіжного ЧС Супряги, чий дубль у фінальному поєдинку з корейцями приніс нашій "молодіжці" титул чемпіонів світу. Разом з іншим чемпіоном світу Булецою Супряга вирушив у оренду в Дніпро-1.

Читайте також: Наречена Роналду розчулила знімком сплячого коханого