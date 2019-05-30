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Хацкевич йде з Динамо: відомі деталі
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Київське Динамо з великою ймовірністю попрощається з головним тренером Олександром Хацкевичем. Хто стане новим керманичем киян?
Наразі відомо, що для пошуку наставника керівництва київського клубу підштовхнув шквал критики з боку уболівальників Динамо.
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Варто відзначити, що кияни вкотре програли всі титули на внутрішній арені і доволі безбарвно виступили на міжнародній арені. При цьому повідомлялось, що президент Динамо Ігор Суркіс задумався про запрошення іноземного тренера, попри постійні намагання знайти тренера з "динамівським серцем". Щоправда, сам Суркіс від будь-яких коментарів із цього приводу доки утримується.
"Наразі команду тренує Олександр Хацкевич. Мені важко сказати, чи працюватиме він далі. Точно можу сказати, що якщо він мене переконає, то контракт продовжимо", – сказав в одному з інтерв'ю Ігор Суркіс.
Серед фахівців, які можуть замінити білоруса фігурують прізвища екс-футболістів Динамо Олексія Михайличенка і Юрія Калитвинцева.
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