Хацкевич йде з Динамо: відомі деталі

Київське Динамо з великою ймовірністю попрощається з головним тренером Олександром Хацкевичем. Хто стане новим керманичем киян?

Наразі відомо, що для пошуку наставника керівництва київського клубу підштовхнув шквал критики з боку уболівальників Динамо.

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Варто відзначити, що кияни вкотре програли всі титули на внутрішній арені і доволі безбарвно виступили на міжнародній арені. При цьому повідомлялось, що президент Динамо Ігор Суркіс задумався про запрошення іноземного тренера, попри постійні намагання знайти тренера з "динамівським серцем". Щоправда, сам Суркіс від будь-яких коментарів із цього приводу доки утримується.

Суркіс про майбутнє Хацкевича у Динамо

"Наразі команду тренує Олександр Хацкевич. Мені важко сказати, чи працюватиме він далі. Точно можу сказати, що якщо він мене переконає, то контракт продовжимо", – сказав в одному з інтерв'ю Ігор Суркіс.

Серед фахівців, які можуть замінити білоруса фігурують прізвища екс-футболістів Динамо Олексія Михайличенка і Юрія Калитвинцева.

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