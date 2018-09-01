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Х-фактор 9 сезон 1 випуск онлайн – чим вразили учасники
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Сьогодні, 1 вересня, на телеканалі СТБ стартував дев'ятий сезон популярного вокального телепроекту Х-фактор.
Новий сезон шоу Х-фактора почався з прем'єри пісні, яку виконали члени журі проекту – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров та Андрій Данилко. Першим містом, в який Х-фактор відправився в пошуках талановитих виконавців, стала Одеса. В цілому, в цьому році для відбору найкращих вокалістів судді Х-фактора їздили в Київ, Вінницю, Одесу, Маріуполь, Львів, Чернівці, Полтаву, Дніпро і Харків.
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Переможець нового сезону Х-фактор замість мільйона гривень в грошовому еквіваленті отримає професійну підтримку від СТБ на ту ж суму: запис пісні, зйомки кліпу і ротацію на радіо.
Учасники одеського кастингу Х-фактор 9,
які пройшли у тренувальний табір
Гурт Magna
Першим на сцені з’явився гурт Magna і виступив з акустичною версією хіта "Venus" – Shocking Blue. Судді були вражені виступом, що навіть пропонували гроші за побачене. Запальні хлопці часто виступають на вулицях міста Одеси.
Магна - Shocking Blue - Venus - Х-фактор 9:
Юлія Гавриленко
Емоційне та ефектне виконання пісні "Sweet People" Юлії просто підкорило журі та глядачів. Це було неймовірно! Дівчина отримала одноголосно чотири "Так".
Юлія Гавриленко - ALyosha - Sweet People - Х-фактор 9:
Олена Матюшенко
Олена Матюшенко вже приходила на кастинги проекту "Україна має талант". Але тоді жінка більше була наслідувачем Алли Пугачової, а не самою собою. Зараз же вона впевнена, що зможе сподобатися глядачам і суддям справжньою, без масок і пародій. Виконавши пісню "Я не твоя війна" Олена таки сподобалася суддям і пройшла далі.
Олена Матюшенко - Наргиз - Я не твоя війна - Х-фактор 9:
Катерина Димитрова
Щире та зворушливе виконання відомої пісні "Titanium" Катериною Димитровою підкорило Винника, Андрія Данилка та Настю Каменських, а ось Шурову забракло у дівчини впевненості та сили, щоб продовжувати участь в проекті. Проте Катя за підсумками трьох "Так" пройшла у тренувальний табір.
Катерина Димитрова - Sia - Titanium - Х-фактор 9:
Олексій Дерібас
З авторською піснею "Море" з’явився на сцені Олексій Дерібас. Настя Каменських відзначила тембр вокаліста, а Шуров похвалив.. за пісню і сказав "Так". У підсумку чоловік отримав чотири "Так" і пройшов далі.
Дерібас - Авторська пісня - Море - Х-фактор 9:
Катерина Бехеу
Катерина Бехеу уже виступала на румунському Х-факторі і зараз хоче спробувати свої сили в Україні. Дівчина не прогадала, вона підкорила усіх чуттєвим вокалом і після похвал суддів отримала омріяні чотири "Так".
Катерина Бехеу - Rihanna - Love On The Brain - Х-фактор 9:
Гурт Duke Time
Цікава інтерпретація пісні Олега Винника "Ніно" у виконанні гурту Duke Time неймовірно сподобалася усім суддям і гурт з легкістю пройшли у тренувальний табір.
Duke Time - Олег Винник - Ніно - Х-фактор 9:
Ольга Цепкало
Ольга Цепкало з українською народною піснею "Дворянин" підкорила Настю Каменських, Дмитра Шурова та Андрія Данилка, а ось Винник сказав дівчині "Ні".
Ольга Цепкало - Українська народна пісня - Дворянин - Х-фактор 9:
Дует Одеський Жаргон
Боря і Костя, боксер і кухар, прийшли підкорювати шоу Х-фактор 9. Вони з самого дитинства жили на одному районі, щоб згодом разом почати співати. І підкорити цю сцену в них получилося!
Одеський Жаргон - Авторська пісня - Все просто - Х-фактор 9:
Абіе
Винник помітив, що дівчина Абіе, яка виконала авторську пісню "Про любов", надмірно копіює манеру співу Насті Каменських, проте сказав "Так", як і усі інші члени журі.
Абіе - Авторська пісня - Про любов - Х-фактор 9:
Дмитро Волканов
16 річний Дмитро з Бердянська виконав дуже романтичну та чуйну пісню "Historia de un amor" іспанського виконавця. Андрій Данилко та Настя Каменських зацінили вибір пісні та сказали "Так", Шуров також позитивно оцінив виступ хлопця, хоч і застеріг Дмитра, що у таборі його чекають жорсткі умови. Ну і четверте "Так" молодий виконавець отримав від Винника.
Дмитро Волканов - Julio Iglesias - Historia de un amor - Х-фактор 9:
Леонід Франціскевич
Пісню Френка Сінатри у виконанні співочого коментатора Леоніда Франціскевича відмінно оцінили як і судді, так і глядачі. Єдиний Дмитро Шуров сказав "Ні", але лише для того, щоб у Леоніда було більше стимулу удосконалюватися.
Леонід Франціскевіч - Frank Sinatra - Strangers In The Night - Х-фактор 9:
Маргарита Двойненко
Остання учасниця Маргарита Двойненко ефектно та енергійно завершила одеський кастингу піснею, яка перемогла цьогоріч на Євробаченні. Композиція "Toy" підкорила усіх і дівчина отримала 100%-ве "Так"
Маргарита Двойненко - Netta - Toy - Х-фактор 9:
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