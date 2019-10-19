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Бокс Серіал Великі Вуйки

Гвоздик вперше за кар'єру програв у поєдинку з Бетербієвим: повне відео бою

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Гвоздик – Бетербієв - фото 1
Гвоздик – Бетербієв / instagram

19 жовтня за київським часом відбувся бій між Олександром Гвоздиком (Україна) і Артуром Бетербієвим (Росія). Поєдинок за звання володаря двох поясів, за версіями WBO і IBF, пройшов у Філадельфії. Дивіться повне відео бою онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Український боксер Олександр Гвоздик зазнав першої поразки у своїй професійній кар'єрі, програвши в поєдинку за два чемпіонські пояси WBC і IBF в напівважкій вазі росіянину Артуру Бетербієву.

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Так, бій зупинили достроково в 10 раунді, після того, як Гвоздик тричі побував у нокдауні. В результаті Бетербієву зарахували перемогу технічним нокаутом. Це його 15-та перемога поспіль на професійному рингу і перша поразка українського боксера. Гвоздик втратив свій пояс WBC, а Бетербієв став володарем двох чемпіонських поясів.

Приємно, що після завершення поєдинку боксери потисли один одному руки і побажали успіхів у подальших боях.

Гвоздик – Бетербієв: дивитись повне відео бою онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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