Гвоздик – Стівенсон: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою

Тимчасовий чемпіон світу в напівважкій ваговій категорії за версією WBC Олександр Гвоздик і володар титулу Адоніс Стівенсон проведуть бій у Квебеку сьогодні, 1 грудня. Дізнайтеся, де і коли дивитися онлайн бокс!

В ніч з 1 на 2 грудня наш Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) вперше отримає шанс битися за звання чемпіона світу (до 79,4 кг) за версією WBC, і зробить це на головному рингу в Канаді. В Квебеку 31-річний українець буде битися проти 41-річного Адоніса Стівенсона (29-1-1, 24 КО), який обіцяє відправити суперника у нокаут.

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Дивіться разом з нами поєдинок Гвоздик – Стівенсон і вболівайте за українця!

Коли і де дивитися бій Гвоздик – Стівенсон

Місце бою: арена "Videotron Centre" (Квебек, Канада)

арена "Videotron Centre" (Квебек, Канада) Дата бою: 1 грудня 2018 року

1 грудня 2018 року Час: орієнтовно о 1:20, 2 грудня за київським часом

Пряма трансляція бою в Україні відбудеться на телеканалі "Інтер".

На думку букмекерів фаворитом у цьому боксерському поєдинку є українець Олександр Гвоздик. Ставки на перемогу Гвоздика приймають з коефіцієнтом 1.79, на виграш Стівенсона – 2.0. На нічию коефіцієнт становить 26.0.

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