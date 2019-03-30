Гвоздик – Нгумбу: анонс, коли і де дивитися онлайн бокс 31-03-2019

Бій Гвоздик – Нгумбу відбудеться у ніч на 31 березня 2019 року, і в ньому наш спортсмен вперше захищатиме титул чемпіона світу WBC. Дізнайтеся, де і коли дивитися онлайн бокс!

Вечір боксу, у рамках якого на рингу зійдуться 31-річний Олександр Гвоздик та 37-річний Дуду Нгумбу, відбудеться у США. Для обох спортсменів цей бій має важливе значення: українець вперше проведе захист титулу чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі, а от француз, який досі боксував тільки з маловідомими спортсменами, спробує здобути престижне звання

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Загалом, на рахунку непереможного Гвоздика – 16 поєдинків на профі-рингу, 13 з яких боксер виграв нокаутом. А от досвідченіший Нгумбу провів серед професіоналів 46 боїв: у 38-ми них здобув перемогу, а у 8-ми – програв. Дивіться разом з нами бокс і вболівайте за українця!

Анонс бою Гвоздик – Нгумбу

Місце : 2300 Arena (Філадельфія, США)

: 2300 Arena (Філадельфія, США) Дата: 31.03.2019

31.03.2019 Час: орієнтовно 5.00 за київським часом

орієнтовно 5.00 за київським часом На якому каналі відбудеться трансляція: Інтер

Відзначимо, що сам вечір боксу стартує значно швидше: в андеркарті бою відбудеться ще 9 поєдинків. Однак пряма трансляція в Україні почнеться тільки о 4:50.

Гвоздик проти Нгумбу

Прогноз і ставки букмекерів

Олександр Гвоздик завоював пояс WBC в Канаді, де в грудні 2018-го переміг чемпіона Адоніса Стівенсона. Останній довгий час володів поясом WBC, проте в бою з українцем отримав серйозну травму головного мозку та досі проходить лікування. Недивно, що саме наш боксер вважається фаворитом поєдинку проти Нгумбу.

Букмекери ставлять на дострокову перемогу Гвоздика коефіцієнт 1.28, а от в тріумф Нгумбу нокаутом вони геть не вірять та оцінюють таку ймовірність коефіцієнтом 41.0. Також не вірять експерти, що француз зможе здолати українця за очками: коефіцієнт на такий результат дорівнює 29.0 проти 3.75 на користь Олександра. На думку букмекерів, найімовірніше бій завершиться в 6-7 раунді.

Тим не менше, досвідчений Нгумбу може здивувати шанувальників боксу. Шість років тому в Палаці спорту в Києві француз одноголосним рішенням суддів переміг нашого В'ячеслава Узелкова, тож і Гвоздику розслаблятися не варто. Бажаємо успіхів українцю!

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