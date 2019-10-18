ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ: коли і де дивитись онлайн бокс, прогноз на бій

Бій Олександр Гвоздик – Артур Бетербієв відбудеться у ніч з 18 на 19 жовтня. Наш чемпіон світу за версією WBC вийде на ринг проти володаря аналогічного пояса за версією IBF. Дізнайтесь, коли і де дивитися бокс та на якому каналі буде онлайн трансляція.

Поєдинок Олександра Гвоздика проти росіянина Артура Бетербієва стане головною подією вечора боксу в Філадельфії. На кону бою – два чемпіонські пояси за версіями WBC та IBF в напівважкій вазі. Прикметно, що обоє спортсменів досі не зазнавали поразок на профі-рингу, тож уже в ніч з 18 на 19 жовтня хтось із них вперше програє, а хтось – об'єднає титули.

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Сподіваємось, що саме наш Гвоздик стане переможцем поєдинку. Дивіться бій разом з нами і вболівайте за українця!

КОЛИ І ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ

Місце бою: арена "Liacouras Centre" (Філадельфія, США)

арена "Liacouras Centre" (Філадельфія, США) Дата бою: 19.10.2019

19.10.2019 Коли дивитись онлайн: бокс стартує в суботу о 6 ранку

бокс стартує в суботу о 6 ранку На якому каналі буде трансляція: "Інтер"

"Інтер" Де буде онлайн трансляція бою: на сайті Радіо МАКСИМУМ

Програма "Великий бокс" стартує на "Інтері" о 04:30, тому рекомендуємо поставити будильник заздалегідь, аби не проспати бій.

Гвоздик та Бетербієв вже зустрічалися на рингу 10 років тому: це сталося під час любительської кар'єри боксерів. Тоді росіянин переміг українця, зламавши йому ніс. Тепер наш спортсмен нарешті зможе взяти реванш. Хоча за поразку Гвоздика Бетербієву помстився Олександр Усик: на ЧС-2011 і в 1/4 фіналу Олімпіади-2012 він переміг росіянина.

Наразі на рахунку 34-річного Артура Бетербієва, який почав професійну кар'єру в 2013 році, є 14 перемог (всі – нокаутом). Слід зауважити, що іменитих суперників у його послужному списку небагато, а у світі боксу він відомий як "Білий панчер".

Зріст: 182 см

182 см Вага: 79,15 кг

79,15 кг Робоча рука : права

: права Кількість боїв : 14

: 14 Кількість перемог: 14 (усі нокаутом)

В активі 32-річного Олександра Гвоздика – 17 перемог у профі, 14 з яких – дострокові. І хоча українець також починав із побиття "мішків", останнім часом він боксує з дедалі серйознішими суперниками. Усі ми пам'ятаємо перший титульний поєдинок Олександра, коли він відправив в нокаут Адоніса Стівенсона. Після бою канадець впав у кому і лише нещодавно повернувся до нормального життя.

Зріст: 192 см

Вага: 79,06 кг

Робоча рука: права

Кількість боїв: 17

Кількість перемог: 17 (з них – 14 нокаутом)

Прогноз і ставки на бокс

Ставки букмекерів на бій Гвоздик – Бетербієв приблизно однакові. З незначним відривом у прогнозі фахівців лідирує все ж Олександр Гвоздик. Коефіцієнт на перемогу українця становить 1,73, перемога росіянина оцінюється 2,10. Котирування на нічию сягають 26,00.

Відзначимо, що Бетербієва вважають найсильнішим суперником українця в профі-кар'єрі, тож Олександру доведеться витримати непросте випробування. Віримо у реванш нашого Цвяха!





SEE YOU TOMORROW NIGHT FROM PHILLY#BeterbievNail | ESPN - 10pm ET / 7pm PT pic.twitter.com/4XZYu1Xa5K — Top Rank Boxing (@trboxing) October 17, 2019

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