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ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ: коли і де дивитись онлайн бокс, прогноз на бій
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Бій Олександр Гвоздик – Артур Бетербієв відбудеться у ніч з 18 на 19 жовтня. Наш чемпіон світу за версією WBC вийде на ринг проти володаря аналогічного пояса за версією IBF. Дізнайтесь, коли і де дивитися бокс та на якому каналі буде онлайн трансляція.
Поєдинок Олександра Гвоздика проти росіянина Артура Бетербієва стане головною подією вечора боксу в Філадельфії. На кону бою – два чемпіонські пояси за версіями WBC та IBF в напівважкій вазі. Прикметно, що обоє спортсменів досі не зазнавали поразок на профі-рингу, тож уже в ніч з 18 на 19 жовтня хтось із них вперше програє, а хтось – об'єднає титули.
До теми: Усик прокоментував першу перемогу в суперважкій вазі
Сподіваємось, що саме наш Гвоздик стане переможцем поєдинку. Дивіться бій разом з нами і вболівайте за українця!
КОЛИ І ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ
- Місце бою: арена "Liacouras Centre" (Філадельфія, США)
- Дата бою: 19.10.2019
- Коли дивитись онлайн: бокс стартує в суботу о 6 ранку
- На якому каналі буде трансляція: "Інтер"
- Де буде онлайн трансляція бою: на сайті Радіо МАКСИМУМ
Програма "Великий бокс" стартує на "Інтері" о 04:30, тому рекомендуємо поставити будильник заздалегідь, аби не проспати бій.
Гвоздик та Бетербієв вже зустрічалися на рингу 10 років тому: це сталося під час любительської кар'єри боксерів. Тоді росіянин переміг українця, зламавши йому ніс. Тепер наш спортсмен нарешті зможе взяти реванш. Хоча за поразку Гвоздика Бетербієву помстився Олександр Усик: на ЧС-2011 і в 1/4 фіналу Олімпіади-2012 він переміг росіянина.
Наразі на рахунку 34-річного Артура Бетербієва, який почав професійну кар'єру в 2013 році, є 14 перемог (всі – нокаутом). Слід зауважити, що іменитих суперників у його послужному списку небагато, а у світі боксу він відомий як "Білий панчер".
- Зріст: 182 см
- Вага: 79,15 кг
- Робоча рука: права
- Кількість боїв: 14
- Кількість перемог: 14 (усі нокаутом)
В активі 32-річного Олександра Гвоздика – 17 перемог у профі, 14 з яких – дострокові. І хоча українець також починав із побиття "мішків", останнім часом він боксує з дедалі серйознішими суперниками. Усі ми пам'ятаємо перший титульний поєдинок Олександра, коли він відправив в нокаут Адоніса Стівенсона. Після бою канадець впав у кому і лише нещодавно повернувся до нормального життя.
Зріст: 192 см
Вага: 79,06 кг
Робоча рука: права
Кількість боїв: 17
Кількість перемог: 17 (з них – 14 нокаутом)
Прогноз і ставки на бокс
Ставки букмекерів на бій Гвоздик – Бетербієв приблизно однакові. З незначним відривом у прогнозі фахівців лідирує все ж Олександр Гвоздик. Коефіцієнт на перемогу українця становить 1,73, перемога росіянина оцінюється 2,10. Котирування на нічию сягають 26,00.
Відзначимо, що Бетербієва вважають найсильнішим суперником українця в профі-кар'єрі, тож Олександру доведеться витримати непросте випробування. Віримо у реванш нашого Цвяха!
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